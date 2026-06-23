Rodízio de veículos será suspenso em São Paulo para jogo do Brasil; entenda

O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo será suspenso no período da tarde da quarta-feira, 24, em razão do jogo do Brasil contra a Escócia pela Copa do Mundo marcado para as 19 horas, pelo horário de Brasília. Pela manhã, a restrição vigora normalmente na capital paulista.

“A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), informa que o rodízio municipal de veículos estará suspenso para carros no período da tarde de quarta-feira, das 17h00 às 20h00, em razão do jogo Brasil x Escócia pela Copa do Mundo”, disse a nota da administração municipal.

As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da quarta-feira: