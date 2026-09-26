São Paulo e mais sete estados têm risco de calor de mais de 40°c na próxima semana, alerta Inmet

O instituto informa que até terça-feira, 29, está vigente um alerta vermelho para onda de calor, que é caracterizada pela persistência de temperaturas máximas pelo menos 5°C acima da média

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma onda de calor deve começar a se estabelecer a partir deste sábado, 26, em partes das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Em algumas localidades no interior do Brasil, há a expectativa de os termômetros atingirem e até mesmo superarem os 40°C.

O instituto informa que até terça-feira, 29, está vigente um alerta vermelho para onda de calor, que é caracterizada pela persistência de temperaturas máximas pelo menos 5°C acima da média durante cinco dias consecutivos em determinada localidade

As maiores temperaturas devem ocorrer em partes de:

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Goiás

Tocantins

Piauí

Bahia

São Paulo

Minas Gerais

Neste sábado, 26, o Inmet destaca que as temperaturas podem superar 40°C principalmente em áreas do Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Entre as localidades com possibilidade de registrar valores acima desse limiar estão Corumbá (MS), Porto Murtinho (MS) e Poconé (MT).

Embora o aviso de onda de calor esteja associado a uma área específica, o instituto ressalta que outras localidades também podem registrar temperaturas muito elevadas. No Tocantins, por exemplo, algumas áreas podem superar 40°C, mas sem a persistência necessária para atender aos critérios utilizados na caracterização da onda de calor. O mesmo ocorre no Distrito Federal, onde as temperaturas podem chegar a 34°C entre segunda-feira, 28, e quarta-feira, 30.

Baixa umidade no Estado de São Paulo merece atenção

A Defesa Civil de SP alerta que a mudança no cenário climático favorece a redução da umidade relativa do ar, principalmente no norte e oeste paulista, “onde os índices poderão ficar próximos ou abaixo de 30%”.

Ainda de acordo com o órgão, até segunda-feira, 28, a estabilidade permanece na maior parte do Estado, com temperaturas em elevação. No norte e oeste paulista, a combinação entre calor, tempo seco e menor umidade exige atenção para a ocorrência e propagação de queimadas.

Por isso, valem orientações como beber água regularmente ao longo do dia, evitar exposição prolongada ao sol e não realizar exercício físico intenso ao ar livre nos dias mais quentes.

Até quando vai a onda de calor?

De acordo com o Inmet, o calorão já tem data para dar trégua. A partir de quarta, 30, o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil deve levar à redução das temperaturas nas áreas afetadas pelo calor, “principalmente no Sul e em partes de Mato Grosso do Sul. Nos dias seguintes, a frente fria poderá avançar para outras áreas do país.”