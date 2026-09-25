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Tenente da Marinha é encontrada morta na USP

A militar foi encaminhada para o Hospital Universitário da própria universidade mas chegou sem vida ao local

Agência Brasil

Beatriz Ficket Santoro, tenente encontrada morta na USP
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada como morte suspeita Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Federal (PF) e a Marinha do Brasil investigam a morte da Segundo-Tenente da Marinha, Beatriz Ficket Santoro, de 33 anos, encontrada morta na tarde dessa quinta-feira (24) dentro da Universidade de São Paulo (USP).

O corpo da oficial foi localizado no interior do Centro Tecnológico da Marinha, que fica dentro da USP, na zona oeste de São Paulo, onde Beatriz trabalhava. 

A militar foi encaminhada para o Hospital Universitário da própria USP, mas chegou sem vida ao local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública paulista, uma médica se recusou a fazer o atestado de óbito.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada como morte suspeita.

Em nota, a Marinha informou que manifesta sinceras condolências e que presta assistência social, psicológica e religiosa aos familiares e amigos de Beatriz.

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