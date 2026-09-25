Tenente da Marinha é encontrada morta na USP
A Polícia Federal (PF) e a Marinha do Brasil investigam a morte da Segundo-Tenente da Marinha, Beatriz Ficket Santoro, de 33 anos, encontrada morta na tarde dessa quinta-feira (24) dentro da Universidade de São Paulo (USP).
O corpo da oficial foi localizado no interior do Centro Tecnológico da Marinha, que fica dentro da USP, na zona oeste de São Paulo, onde Beatriz trabalhava.
A militar foi encaminhada para o Hospital Universitário da própria USP, mas chegou sem vida ao local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública paulista, uma médica se recusou a fazer o atestado de óbito.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada como morte suspeita.
Em nota, a Marinha informou que manifesta sinceras condolências e que presta assistência social, psicológica e religiosa aos familiares e amigos de Beatriz.
Assuntos
continue lendo
- Homem é proibido de voar por 6 meses após expor órgão sexual em avião Estadão Conteúdo · há 46 minutos
- Greve dos Correios termina após 15 dias; funcionários retomam trabalho nesta sexta Jovem Pan · há 2 horas
- Onda de calor começa neste sábado no Brasil; veja regiões afetadas e até quando vai o alerta Estadão Conteúdo · há 3 horas
- Ex-vereadora Veronica Costa, a ‘Mãe Loira’ do funk, é presa por tortura contra o ex-marido Estadão Conteúdo · há 3 horas