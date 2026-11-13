JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 12h00 - 14h00
Brasil

São Paulo pode ter pancadas de chuva no fim de semana; veja previsão

Sábado (14) e domingo (15) na capital paulista podem registrar máximas de 27ºC e 28ºC, respectivamente

Estadão Conteúdo

chuva-tempo-clima
São Paulo (SP), 18/10/2024 - Chuva leve no final da tarde de sexta-feira (18) na avenida Paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Divulgação / Agência Brasil

A cidade de São Paulo deve registrar pancadas isoladas de chuva e temperaturas elevadas ao longo do fim de semana, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

A capital paulista amanheceu nesta sexta-feira (13), com sol entre nuvens. A expectativa é de elevação de temperaturas ao longo do dia e também pancadas de chuva de forma isolada e passageiras no período da tarde.

Na quinta-feira (12), fortes chuvas provocaram alagamentos e interromperam a circulação de trens na Grande São Paulo. Os bombeiros registraram ao menos 27 chamados. Veículos ficaram submersos em Mauá e uma pessoa foi resgatada de um carro.

No sábado (14), o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. “No fim da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva para a Grande São Paulo”, afirma o CGE.

Em razão da condição climática, as buscas no Google Trends pelo termo “chuva” ganharam relevância nas últimas horas.

No domingo (15), há condição para a ocorrência de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em alguns momentos, com grande probabilidade de ocorrer entre a tarde e o início da noite.

“As precipitações devem vir acompanhadas de trovoadas, raios e eventuais rajadas de vento, que podem superar os 50 km/h. Portanto, há risco de formação de alagamentos, elevação das cotas dos rios e córregos, bem como queda de árvores”, alerta o CGE.

Veja a variação de temperatura prevista para a cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue:

  • Sexta-feira: entre 18ºC e 25ºC;
  • Sábado: entre 18ºC e 27ºC;
  • Domingo: entre 18ºC e 28ºC – previsão de fortes chuvas.

Assuntos

continue lendo

Carro destruído na Avenida Jacu-Pêssego Brasil Carro fica destruído após acidente na Jacu-Pêssego; há bloqueios na via Pelo menos uma pessoa ficou ferida
  1. O que se sabe sobre a falha global na Microsoft Jovem Pan · há 18 horas
  2. 'Previsibilidade' para investir no Brasil? O mercado de apostas conta outra história sob o olhar dos agentes financeiros internacionais Jovem Pan* · há 18 horas
  3. O que se sabe sobre o ciclone previsto para atingir o Brasil na próxima semana Jovem Pan · há 18 horas
  4. Anvisa suspende venda de queijo mussarela após detectar 'presença de bactéria' Jovem Pan · há 19 horas