São Paulo pode ter pancadas de chuva no fim de semana; veja previsão
A cidade de São Paulo deve registrar pancadas isoladas de chuva e temperaturas elevadas ao longo do fim de semana, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.
A capital paulista amanheceu nesta sexta-feira (13), com sol entre nuvens. A expectativa é de elevação de temperaturas ao longo do dia e também pancadas de chuva de forma isolada e passageiras no período da tarde.
Na quinta-feira (12), fortes chuvas provocaram alagamentos e interromperam a circulação de trens na Grande São Paulo. Os bombeiros registraram ao menos 27 chamados. Veículos ficaram submersos em Mauá e uma pessoa foi resgatada de um carro.
No sábado (14), o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. “No fim da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva para a Grande São Paulo”, afirma o CGE.
Em razão da condição climática, as buscas no Google Trends pelo termo “chuva” ganharam relevância nas últimas horas.
No domingo (15), há condição para a ocorrência de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em alguns momentos, com grande probabilidade de ocorrer entre a tarde e o início da noite.
“As precipitações devem vir acompanhadas de trovoadas, raios e eventuais rajadas de vento, que podem superar os 50 km/h. Portanto, há risco de formação de alagamentos, elevação das cotas dos rios e córregos, bem como queda de árvores”, alerta o CGE.
Veja a variação de temperatura prevista para a cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue:
- Sexta-feira: entre 18ºC e 25ºC;
- Sábado: entre 18ºC e 27ºC;
- Domingo: entre 18ºC e 28ºC – previsão de fortes chuvas.
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