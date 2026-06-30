São Paulo registra queda de assassinatos e atinge menor marca histórica

A capital paulista registrou, entre janeiro e maio, 15 latrocínios, menor número para o período desde 2001

A capital paulista registrou, entre janeiro e maio deste ano, 15 latrocínios (roubo seguido de morte). A marca registra o do menor número para o período analisado desde que a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) passou a organizar os dados, em 2001. No mesmo intervalo em 2025, foram 18 casos. Já em 2016, foram registrados 44. A queda acumulada na última década supera 65%.

Além disso a cidade de São Paulo também registrou 24 homicídios dolosos em maio, o que marca o menor número para o mês desde o início da série histórica, também em 2001, segundo a SSP. Em maio de 2025, foram 29. Há dez anos, a capital registrou 64 mortes intencionais apenas nesse mês.

A zona sul da cidade (Interlagos, Santo Amaro e Capão Redondo) foi onde a queda mais apareceu. Passaram-se de 9 para 4 casos, já a zona oeste, em Perdizes, Lapa, Pirituba e Butantã saíram de 5 para 1 homicídio doloso.

Neste período de janeiro a maio, a cidade soma 189 assassinatos: o segundo menor número desde 2001. Dez anos atrás, o mesmo período registrava 374 mortes.

“A tecnologia, aliada à análise de dados do SP Vida e a integração das forças de segurança, nos permite atuar de forma mais cirúrgica, protegendo a vida do cidadão”, disse o secretário da Segurança Pública do Estado, Osvaldo Nico Gonçalves.