Semana começa com chuvas acima da média no Sul e alerta para transtornos

No estado paulista, a tendência é de tempo estável ao longo da semana e no final de semana as temperaturas devem cair novamente, com máximas na casa dos 18ºC.

O final de semana foi de muita chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No estado gaúcho,segundo a Defesa Civil, mais de 20 municípios registraram intercorrências e mais de 170 pessoas estão desalojadas e quase 30 desabrigadas. A atuação de vários sistemas têm provocado toda essa chuva, uma combinação de frente fria, jato de baixos níveis e uma nova área de baixa pressão. Há risco para alagamentos, aumento dos níveis de rios e córregos, enxurradas, deslizamentos, além de temporais acompanhados por raios e rajadas de vento.

Por isso, os próximos dias ainda serão de alerta de temporais para os três estados. De acordo com meteorologistas da Climatempo, a baixa pressão atmosférica deve evoluir para um ciclone extratropical na costa do país, entre quarta e quinta-feira, associado a uma nova frente fria.

O volume de chuva, no entanto, não será igual em todas as regiões. Até o dia 4 de julho, os maiores volumes no Rio Grande do Sul ficam concentrados na região da bacia do rios Taquari-Antas, região de Erechim, Missões e Noroeste, Passo Fundo.

Já em Santa Catarina quase todo o interior está em atenção, com destaque para a bacia do rio Uruguai, São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Campos Novos, Lages e toda a região da bacia do Iguaçu. No estado do Paraná os maiores volumes serão na região da bacia do rio Uruguai, na divisa com Santa Catarina, sudoeste e sul do estado .

As temperaturas também devem cair, já que na retaguarda da frente fria uma nova massa de ar polar deve avançar sobre o Rio Grande do Sul. O frio ganha força principalmente durante a noite de quinta-feira e permanecer até a segunda metade da semana.

No estado paulista, a tendência é de tempo estável ao longo da semana e no final de semana as temperaturas devem cair novamente, com máximas na casa dos 18ºC.