SP inicia fiscalização de rope jump e bungee jump após acidente fatal

Operação do governo paulista vistoriou 11 locais e orientou praticantes e empresas sobre medidas de segurança

Imagem mostra uma montagem com duas fotos, a primeira, de uma retroescavadeira fazendo o fechamento da Ponte do Esqueleto, e a segunda, de uma jovem, de 21 anos, sendo jogada durante realização de rope jump.

O governo de São Paulo realizou neste fim de semana uma operação de fiscalização em pontos conhecidos pela prática de esportes radicais e atividades de aventura. A ação ocorre dias após a morte de uma jovem de 21 anos durante um salto de hope jump em Limeira, no interior paulista.

Ao todo, 11 locais receberam visitas técnicas de equipes da Polícia Militar, com apoio de fiscais do Procon e de órgãos municipais. O objetivo foi verificar as condições de segurança, a regularidade das atividades e o cumprimento das normas exigidas para a prática dos esportes.

Segundo o governo estadual, nenhuma irregularidade foi encontrada durante as fiscalizações e não houve apreensões.

Entre os locais vistoriados estão o Viaduto do Sumaré, na capital paulista, Mairiporã, Caminhos do Mar e Caminhos dos Pilões, em Cubatão, Guarujá, São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão, Pedra Grande, em Atibaia, Pedra do Índio, em Botucatu, e a Cachoeira Cancã, em Ibaté.

De acordo com o balanço da operação, cerca de 20 pessoas, entre praticantes e responsáveis pelas atividades, receberam orientações sobre o uso adequado dos equipamentos de segurança e a observância das normas exigidas para a realização dos esportes.

A força-tarefa contou com a participação de 46 policiais militares, além do apoio de órgãos municipais, como Defesa Civil, Guardas Civis Municipais, secretarias de Turismo e equipes do Procon.

A iniciativa foi definida após uma reunião realizada na última quinta-feira, que reuniu representantes de diferentes órgãos públicos para discutir medidas de prevenção de acidentes em atividades de aventura e esportes radicais.

O caso que motivou a operação ocorreu em Limeira. Uma jovem de 21 anos morreu durante a prática de hope jump após ser lançada sem estar presa aos equipamentos de segurança.

As investigações sobre o episódio continuam. Até o momento, cinco homens e uma mulher permanecem presos por envolvimento no caso.

Segundo o governo paulista, a fiscalização deve servir de base para novas ações preventivas voltadas à segurança de praticantes de esportes de aventura em todo o estado.

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