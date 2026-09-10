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SP tem aulas e eventos ao ar livre suspensos no interior após alerta de tornado

A previsão é de que o fenômeno atinja nesta sexta-feira (11) as cidades de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro

Estadão Conteúdo

Imagem de satélite meteorológico com cores que indicam nuvens densas e tempestades intensas na região Norte do Brasil, destacando áreas em vermelho e laranja que representam maior atividade convectiva. Contornos dos estados brasileiros são visíveis, com destaque para a Amazônia. A legenda do MeteSul aparece no canto inferior direito. Imagem de satélite mostra formação de ciclone em região do Paraná. Município de Rio Bonito do Iguaçu foi atingido por tornado nesta sexta (7). - Reprodução/Metsul
Imagem de satélite metereológico de possível tornado Reprodução/Metsul

O governo de São Paulo alertou a população para a passagem de um tornado em regiões do estado nesta sexta-feira (11) e orientou a suspensão de aulas e eventos ao ar livre em municípios afetados pela condição severa.

A previsão é de que o fenômeno atinja as cidades de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba, Registro, todas no interior paulista. A Defesa Civil emitiu um alerta para temporais com ventos e granizo em todo o Estado de São Paulo.

“Tivemos um evento extremo recentemente em Ribeirão Preto, onde muitas escolas foram afetadas. Não tivemos vítimas porque ocorreu de madrugada, mas esse evento está previsto para o início da noite desta sexta-feira. Não podemos arriscar, é imprevisível, precisamos ser extremamente prudentes para resguardar a vida dos cidadãos”, disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo suspendeu as aulas da rede estadual e nas Etecs e Fatecs das regiões que deverão ser afetadas pelo fenômeno. Segundo a pasta, as instituições permanecerão abertas apenas para orientação e atendimento às famílias. As aulas terão reposição até o final do ano letivo, seguindo as regras do calendário escolar.

Diante da previsão, o governo ativou o Gabinete de Crise e realizou uma reunião preparatória com prefeitos e representantes das defesas civis municipais de todo o Estado para apresentar recomendações de atuação para cada órgão.

O grupo será instalado a partir das 14h desta sexta-feira e reúne representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SP Águas, Artesp, Arsesp, DER e concessionárias dos serviços de energia elétrica, água, gás e telefonia.

Entre sexta-feira e sábado, equipes da Defesa Civil deverão acompanhar as condições meteorológicas através de radares, satélites, descargas atmosféricas e observações de superfície, atualizando a evolução das tempestades ao longo dos dias.

Durante as tempestades, a Defesa Civil recomenda procurar abrigo em uma construção segura; evitar áreas abertas, árvores, postes, torres e estruturas metálicas; afastar-se de coberturas, placas, fachadas e estruturas vulneráveis durante rajadas fortes; em caso de granizo, permanecer em local coberto e protegido, longe de janelas; não atravessar ruas, pontes ou áreas alagadas; acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil e seguir as orientações das autoridades locais.

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