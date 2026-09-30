Cidade de São Paulo registra queda de 21,4% em roubos no mês de agosto

A cidade de São Paulo registrou, em agosto, o menor número de roubos da série histórica para o mês. Foram 6.561 ocorrências, 21,4% a menos que as 8.355 registradas no mesmo período de 2025. A redução foi observada em diferentes regiões da capital, sendo que a Zona Sul teve o maior percentual de queda.

Segundo os dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) com base nos boletins de ocorrência, a área da 6ª Seccional de Polícia, que reúne bairros como Santo Amaro, Parelheiros, Cidade Dutra, Capão Redondo e outros, apresentou recuo de 34,3% nos roubos em geral. Em números absolutos, os registros caíram de 1.723 para 1.132. Menor indicativo desde 2001.

“Esse resultado reflete o trabalho integrado das polícias, com inteligência para direcionar o patrulhamento e investigação para identificar e prender os responsáveis. Na Zona Sul, a queda superou 34%. Vamos continuar atuando para ampliar essa redução em toda a capital e proteger a população”, afirma o secretário da Segurança Pública do estado, Osvaldo Nico Gonçalves.

A redução também aparece no acumulado do ano. Entre janeiro e agosto, a capital registrou 58.093 roubos contra 68.222 no mesmo período de 2025. Isso representa 10.129 ocorrências a menos e uma queda de 14,8%. A marca também foi a menor em 26 anos na região.

Essas ações têm gerado resultados não só nos indicadores criminais: nos últimos oito meses, as polícias apreenderam 1.965 armas ilegais, além de 31,5 toneladas de drogas. Também foram presos e apreendidos 31.497 infratores em flagrante ou por mandado somente na capital.

Queda no roubo de veículos

Os roubos de veículos apresentaram uma redução ainda mais expressiva em agosto. Foram 576 registros, 30,3% menos que os 827 casos contabilizados no mesmo mês de 2025. O resultado é o menor da série histórica e, pela primeira vez, o indicador ficou abaixo de 600 ocorrências em um mês.

A queda vem sendo registrada de forma consecutiva desde 2022. Naquele ano, foram 1.330 roubos de veículos em agosto. O número caiu para 1.131 em 2023, 967 em 2024, 827 em 2025 e chegou a 576 neste ano.

No acumulado de janeiro a agosto, foram 4.533 roubos de veículos na capital, contra 6.850 no mesmo período de 2025, uma redução de 33,8%.

Furtos caem em São Paulo

Os furtos em geral também diminuíram na cidade. Em agosto, foram 19.178 registros contra 22.001 no mesmo mês de 2025, uma queda de 12,8%. É o menor número para o mês de desde 2022.

A 6ª Seccional apresentou novamente a maior redução entre as regiões da capital, com queda de 22,5%. Os registros passaram de 2.446 para 1.894. Na área da 1ª Seccional, no centro, a redução foi de 14,2%, de 5.361 para 4.598 casos.

Entre janeiro e agosto, a capital registrou 159.553 furtos, 4,3% abaixo dos 166.805 contabilizados no mesmo período do ano passado.

Os furtos de veículos também apresentaram queda em agosto. Foram 3.201 registros, contra 3.349 no mesmo mês de 2025, redução de 4,4% e o menor resultado para o mês desde 2022.