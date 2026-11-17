O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, inaugura nesta terça-feira (17), às 17h, uma escultura do Oxê de Xangô na sede da Corte, em Brasília. A cerimônia faz parte da programação em alusão à Semana Nacional da Consciência Negra e busca promover o respeito à diversidade cultural e à liberdade religiosa.

A obra será instalada no hall do Salão Nobre, no 2º andar do edifício-sede, próximo à escada de acesso ao Plenário. A iniciativa atende a um pedido do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras e remete ao entendimento firmado pelo próprio Supremo em novembro de 2024, quando os ministros decidiram que a presença de símbolos religiosos em órgãos públicos não fere o princípio da laicidade do Estado.

Segundo o Tribunal, a instalação da peça também dialoga com os valores que regem a atuação do Judiciário, como imparcialidade, equilíbrio, ponderação e responsabilidade no ato de julgar.

O significado do Oxê

Na tradição iorubá e nas religiões de matriz africana, Xangô é o orixá associado à justiça, à autoridade e ao equilíbrio. O Oxê é a ferramenta sagrada que representa esses atributos: trata-se de um machado de duas lâminas simétricas, que simbolizam a necessidade de ouvir e ponderar todos os lados de um conflito na busca pela verdade.

Antes da inauguração da escultura, às 16h, o Salão Nobre do STF recebe uma edição especial do projeto Diálogos Acadêmicos, também em referência ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.

O encontro contará com a participação de quatro especialistas convidados: