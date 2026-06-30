Suspeita de vazamento de gás interdita rua no centro de São Paulo

A Comgás informou que foi acionada na manhã desta terça-feira (30) e que não identificou nenhum escape ou dano no local

Uma suspeita de vazamento de gás interditou a rua Barão de Paranapiacaba, na região da Sé, centro de São Paulo na manhã desta terça-feira (30). A Comgás (Companhia de Gás de São Paulo) informou que a concessionária foi até o local e não encontrou vazamentos.

“A Comgás informou que recebeu um chamado no dia 30 de junho, às 8h54, sobre um possível vazamento da rede de gás na rua Barão de Paranapiacaba, em São Paulo. Uma equipe foi ao local e, após uma avaliação técnica, não identificou vazamentos e danos na rede de gás encanado.” Comgás

Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que foi acionado na tarde desta terça-feira para atender a uma ocorrência de suposto vazamento no local e prestou apoio à Enel (Entidade Nacional de Energia Elétrica). “No local, a suspeita foi descartada. As equipes constataram que o problema era decorrente de uma falha na fiação subterrânea. O Corpo de Bombeiros permaneceu na área prestando apoio à concessionária de energia elétrica”, escreveu a corporação.

A Enel afirmou que equipes da empresa trabalham desde a manhã desta terça-feira no local, quando foram acionados, e que nenhuma explosão foi identificada na rede de distribuição de energia da rua no centro da capital paulista. “Durante as inspeções, a distribuidora identificou cabo danificado em um trecho da rede local, sem nenhuma relação com o suposto vazamento ou explosão”.

Eles também disseram que três imóveis comerciais tiveram a energia desligada, para que a troca de cabeamento fosse feita em segurança. “Esses clientes serão alimentados por um gerador disponibilizado pela Enel. Os trabalhos no subsolo serão feitos no período noturno, para evitar impacto no trânsito da região”, finalizaram.