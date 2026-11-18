Suspeito de roubar e atropelar mulher na Barra Funda é preso em São Paulo
Um homem apontado pela Polícia Civil como autor do roubo de um carro seguido do atropelamento de uma mulher de 60 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira, 18, na Brasilândia, bairro da zona norte de São Paulo. O crime ocorreu no dia 10, na Barra Funda (zona oeste). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito foi detido em cumprimento a um mandado de prisão.
O caso aconteceu na Rua Josef Kryss, nas proximidades da Avenida Marquês de São Vicente e da Praça Pascoal Martins. De acordo com a Polícia Militar, a mulher teve o carro roubado e, na sequência, foi empurrada e atropelada pelo criminoso durante a fuga.
Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. A gravação mostra a vítima entrando no veículo depois de sair de um estabelecimento. Um homem se aproxima e entra no automóvel pela porta traseira. Ao perceber a presença do suspeito, a mulher sai do carro e tenta impedir o roubo, mas é empurrada e cai no chão.
Na sequência, o homem assume o volante, dá marcha à ré e atinge a vítima com o próprio veículo antes de fugir.
A mulher recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa, na área central da capital. Com o impacto a vítima teve um traumatismo cranioencefálico grave.
A prisão foi realizada por equipes do 3º Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco) e do 23º Distrito Policial (Perdizes). O homem permaneceu preso e está à disposição da Justiça.
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