Um homem apontado pela Polícia Civil como autor do roubo de um carro seguido do atropelamento de uma mulher de 60 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira, 18, na Brasilândia, bairro da zona norte de São Paulo. O crime ocorreu no dia 10, na Barra Funda (zona oeste). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito foi detido em cumprimento a um mandado de prisão.

O caso aconteceu na Rua Josef Kryss, nas proximidades da Avenida Marquês de São Vicente e da Praça Pascoal Martins. De acordo com a Polícia Militar, a mulher teve o carro roubado e, na sequência, foi empurrada e atropelada pelo criminoso durante a fuga.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. A gravação mostra a vítima entrando no veículo depois de sair de um estabelecimento. Um homem se aproxima e entra no automóvel pela porta traseira. Ao perceber a presença do suspeito, a mulher sai do carro e tenta impedir o roubo, mas é empurrada e cai no chão.

Na sequência, o homem assume o volante, dá marcha à ré e atinge a vítima com o próprio veículo antes de fugir.

A mulher recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa, na área central da capital. Com o impacto a vítima teve um traumatismo cranioencefálico grave.

A prisão foi realizada por equipes do 3º Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco) e do 23º Distrito Policial (Perdizes). O homem permaneceu preso e está à disposição da Justiça.