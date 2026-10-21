Tarcísio demite novamente PM acusado de matar lutador de jiu-jitsu Leandro Lo

Decreto publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (21) cumpre decisão definitiva do TJ-SP; morte do atleta aconteceu em agosto de 2022

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), demitiu novamente o tenente da Polícia Militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, acusado de matar o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo, em agosto de 2022. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (21).

A medida tira o efeito de um decreto anterior, de outubro de 2025, que havia suspendido a demissão do policial. A nova decisão foi tomada em cumprimento a um acórdão definitivo do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), conforme o documento publicado pelo governo estadual.

A demissão de Velozo havia sido determinada em setembro do ano passado, mas teve seus efeitos suspensos no mês seguinte.

Relembre o caso

Leandro Lo, um dos principais nomes da história do jiu-jitsu mundial, foi baleado na cabeça durante uma confusão em um clube na zona sul de São Paulo, em agosto de 2022. O atleta tinha 33 anos.

Segundo a acusação, Velozo atirou contra o lutador após uma discussão. Testemunhas relataram que Lo havia imobilizado o policial durante o desentendimento, mas foi baleado depois de soltá-lo. O tenente deixou o local após o disparo.

A defesa do policial sustentou que ele agiu em legítima defesa.

O caso teve desdobramentos tanto na esfera administrativa, que trata da permanência de Velozo na Polícia Militar, quanto na Justiça criminal, responsável por julgar a acusação pela morte do atleta.

Henrique Velozo foi absolvido em júri popular no dia 14 de novembro de 2025, após três dias de julgamento.