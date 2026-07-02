Tarcísio inaugura Linha 6-Laranja dois dias antes de restrição eleitoral do TSE

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), inaugurou nesta quinta-feira (2) o primeiro trecho da Linha 6-Laranja do Metrô, na capital paulista. A abertura ocorre de forma antecipada — o prazo original era outubro — por causa do prazo final imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A partir deste sábado (4), pré-candidatos ficam proibidos de participar de inaugurações públicas.

Nesta etapa inicial, seis das 15 estações previstas entraram em funcionamento: João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, Sesc-Pompeia e Perdizes. O acesso dos usuários será gratuito neste primeiro momento. O cronograma para a entrega de todo o trajeto da linha, que ligará a Brasilândia à estação São Joaquim, permanece previsto para outubro de 2027.

Durante a cerimônia, Tarcísio rebateu críticas sobre a aceleração do ritmo de trabalho nos canteiros, que incluiu atividades durante a madrugada para viabilizar a entrega. O governador também relembrou o histórico conturbado do empreendimento, prometido originalmente em 2008 e paralisado por anos devido a dificuldades financeiras das empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato.

“Veja como a corrupção pode gerar dano e prejudicar as pessoas. A Lava Jato pegou essa obra em cheio”, afirmou Tarcísio. “Essa obra ficou anos parada até que fosse possível colocar um grupo que topasse encarar o desafio.” Atualmente, o projeto é tocado pela concessionária Linha Uni, liderada pela espanhola Acciona, com investimento total estimado em R$ 19 bilhões.

Agenda de entregas

A inauguração da Linha 6-Laranja fecha uma semana de agendas do governador na capital, região considerada estratégica para sua base política. Nos últimos dias, Tarcísio entregou a última estação da primeira etapa da Linha 17-Ouro, a revitalização da Praça do Triunfo e o restauro do Estádio Ícaro de Castro Mello.

O evento desta quinta-feira contou com a presença do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), além de secretários de estado e parlamentares. Tarcísio ressaltou que, embora não possa mais participar de cerimônias oficiais a partir da próxima semana devido à legislação eleitoral, o governo manterá o ritmo de entregas por meio de seus secretários. “A gestão não pode parar”, concluiu.

*Com informações do Estadão Conteúdo