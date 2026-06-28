Tarcísio inaugura nesta semana seis estações da Linha 6-Laranja do Metrô de SP

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) inaugura, nesta semana, o primeiro trecho da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo. A entrega inicial contempla seis das 15 estações previstas no projeto, que tem conclusão total prometida para 2027. O ramal funcionará em operação assistida, sem cobrança de tarifa, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

As estações que iniciam as atividades são João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, Sesc-Pompeia e Perdizes. Nesta fase, a circulação dos trens será feita pelo sistema shuttle, com uma composição por via e intervalo médio de 19 minutos. A condução será manual, com a presença de um operador, embora o projeto preveja automação completa no futuro.

Cada parada terá um acesso principal aberto ao público. Na Estação Água Branca, haverá integração com a Linha 7-Rubi da CPTM. Enquanto o acesso às plataformas da Linha 6 será gratuito durante a fase de testes, a transferência para os trens metropolitanos seguirá as tarifas vigentes do sistema de transporte.

Até o final de 2026, o governo estadual prevê a abertura de mais duas paradas na zona norte: Brasilândia e Itaberaba-Hospital Vila Penteado. Quando finalizada, a Linha 6-Laranja ligará a Brasilândia à estação São Joaquim, no centro da capital. A estimativa é que o tempo de deslocamento entre os dois pontos caia de 1h30, de ônibus, para 23 minutos.

O empreendimento é gerido por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) integral com a concessionária Linha Uni. O contrato de R$ 19 bilhões estabelece que a empresa é responsável tanto pela construção quanto pela futura operação e manutenção do ramal. As obras foram retomadas em 2020 após um período de paralisação.