Temer revela que Trump perguntou quando Brasil invadiria a Venezuela

O ex-presidente Michel Temer afirmou que Donald Trump perguntou a líderes da América Latina, em 2017, ‘quando eles pretendiam invadir a Venezuela’. A declaração foi dada em entrevista ao Estadão, na qual Temer relembrou um jantar realizado em Nova York, na véspera da abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Segundo Temer, a pergunta foi dirigida aos presidentes do Brasil, da Argentina, da Colômbia e do Panamá e causou constrangimento entre os presentes. De acordo com o ex-presidente, os líderes responderam que defendiam uma solução diplomática para a crise venezuelana e destacaram que, apesar das críticas ao governo de Nicolás Maduro, mantinham boas relações com o povo do país.

Temer afirmou que, após ouvir os argumentos, Trump concordou que a via diplomática era o melhor caminho, em vez de uma intervenção militar. O ex-presidente usou o episódio para defender uma postura cautelosa na relação com o atual presidente dos Estados Unidos, afirmando que respostas agressivas às declarações de Trump tendem a aumentar as tensões entre os países, como no caso da recente classificação, por parte dos EUA, do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas.

“Foi a primeira pergunta que ele fez”, contou Temer. “Houve um certo constrangimento, mas cada um disse: ‘Olha, presidente, nós estamos tomando providências de natureza diplomática (…) É por isso que eu digo: ‘Quando ele (Trump) diz uma coisa lá, se nós respondermos agressivamente aqui, vamos piorar a relação’”, afirmou Temer.