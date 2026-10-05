Tio de Guilherme Boulos é atropelado em São Paulo após discussão de trânsito

Segundo a polícia, o caso foi registrado como tentativa de homicídio

O tio do Guilherme Boulos (PSol), ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, foi atropelado por um carro na noite de sábado (3) na Avenida 23 de Maio, na região central de São Paulo.

Carlos Boulos tem 80 anos e ficou ferido, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Conforme relatado por testemunhas, os dois condutores se desentenderam após uma batida. Carlos estava dirigindo uma caminhonete e o outro envolvido, um carro.

Após uma discussão por conta do acidente, o tio de Boulos saiu do seu automóvel em direção ao outro condutor. “Quando o motorista da caminhonete desceu para falar com o outro condutor, o carro avançou em sua direção e o atingiu. A vítima foi socorrida e encaminhada à uma unidade de saúde”, disse a SSP.

O motorista do automóvel fugiu do local. Imagens da ocorrência permitiram a identificação das placas do veículo e a Polícia Civil realiza diligências para identificar e localizar o motorista.

Segundo a SSP, o caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins) como tentativa de homicídio.