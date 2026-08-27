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Toffoli tem momento de atrito com advogado em julgamento no STF

Rodolfo Barros Martins lamentou a ausência do ministro no Plenário; o magistrado rebateu ao dizer que acompanhou a sustentação pelo sistema de som do banheiro

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Dias Toffoli
Dias Toffoli Rosinei Coutinho / STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o advogado Rodolfo Barros Martins tiveram atrito nesta quinta-feira (27) durante julgamento de trecho do Marco Civil da Internet. O Plenário da Corte analisa se há vínculo na relação entre plataformas digitais e trabalhadores, como entregadores e motoristas, chamada de “uberização”.

Ao iniciar sua sustentação, o advogado cumprimentou os presentes e lamentou a ausência do magistrado. “Infelizmente, o ministro Dias Toffoli se retirou, mas faço aqui os cumprimentos na pessoa do Cristiano Zanin”, disse Martins.

Quando o presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, interrompeu a sustentação, Toffoli “aproveitou a deixa” para rebater a fala do advogado. O magistrado informou que na ante-sala e nos banheiros do Plenário há sistema de som.

“Vossa Excelência faltou ao respeito com este relator e com essa Corte ao dizer que eu tinha me retirado, porque eu estava a lhe ouvir”, afirmou Toffoli.

Fachin acrescentou que havia “poupado” o advogado de saber em qual “recinto” estava o ministro. Na sequência, Martins pediu desculpas a Toffoli.

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