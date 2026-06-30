Torcedor de 60 anos morre após passar mal durante jogo do Brasil na Copa

Um torcedor de 60 anos morreu na segunda-feira (29) após passar mal enquanto assistia à partida entre Brasil e Japão, pela Copa do Mundo. O caso ocorreu em uma padaria em Goiânia (GO). De acordo com as informações da TV Anhanguera, afiliada da Globo, o homem sofreu um mal-estar, caiu da cadeira e bateu a cabeça no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por uma pessoa presente no local, que relatou que a vítima estava inconsciente e não respirava. Ao identificar o quadro de parada cardiorrespiratória, a médica socorrista Nágylla de La Rocha orientou, por telefone, que a massagem cardíaca fosse iniciada imediatamente enquanto a ambulância se deslocava para o endereço.

A equipe do Samu registrou o atendimento, no qual a médica aparece instruindo os movimentos de socorro em tempo real. “Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Segue esse ritmo. A chance que ele tem é essa, tá? A viatura já está a caminho”, afirmou Nágylla durante a orientação, de acordo com um vídeo obtido pela TV Anhanguera.

Conforme a emissora, os procedimentos de reanimação duraram cerca de uma hora. O torcedor chegou a apresentar sinais de recuperação por quatro vezes durante o atendimento, mas morreu no local.

Orientações sobre primeiros socorros

Em entrevista à TV Anhanguera, a médica Nágylla de La Rocha destacou que o procedimento inicial realizado é fundamental. Ela explicou que as diretrizes atuais da American Heart Association reforçam a importância de manter a ligação com o médico regulador até a chegada do socorro especializado, inclusive com o uso de chamadas de vídeo para facilitar a compreensão das manobras.

A profissional da saúde ressaltou que qualquer pessoa está apta a realizar a compressão torácica em situações de emergência. “Se um paciente parar do seu lado e ficar irresponsivo, você chama: ‘Senhor, senhor’. Se ele não responde, não respira, ligue imediatamente para a central de emergência 192 e informe o que está acontecendo. Inicie as compressões imediatamente. É isso que salva vidas”, orientou a médica.