Trem do monotrilho atinge guindaste, que cai em avenida na zona leste de SP; assista
Um guindaste de grande porte tombou na manhã deste sábado, 24, na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na zona leste de São Paulo, e caiu sobre os trilhos do monotrilho. Uma composição da Linha 15-Prata se chocou contra a estrutura. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.
O acidente ocorreu na altura do número 4.703, na região de São Lucas. De acordo com os bombeiros, o guindaste operava ao lado do monotrilho quando caiu sobre a via elevada, atingindo o trecho por onde circulam os trens.
Assista:
Após o acidente, a operação do monotrilho foi suspensa preventivamente no trecho atingido. A Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições da estrutura. Em nota, os bombeiros informaram que, aparentemente, não houve danos à estrutura do monotrilho.
Seis viaturas e duas unidades de supervisão do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência.
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