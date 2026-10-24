Trem do monotrilho atinge guindaste, que cai em avenida na zona leste de SP; assista

Vídeo mostra o momento em que a composição bate no equipamento, que despenca sobre a via; Corpo de Bombeiros informou que não houve vítimas

Um guindaste de grande porte tombou na manhã deste sábado, 24, na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na zona leste de São Paulo, e caiu sobre os trilhos do monotrilho. Uma composição da Linha 15-Prata se chocou contra a estrutura. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

O acidente ocorreu na altura do número 4.703, na região de São Lucas. De acordo com os bombeiros, o guindaste operava ao lado do monotrilho quando caiu sobre a via elevada, atingindo o trecho por onde circulam os trens.

Assista:

Após o acidente, a operação do monotrilho foi suspensa preventivamente no trecho atingido. A Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições da estrutura. Em nota, os bombeiros informaram que, aparentemente, não houve danos à estrutura do monotrilho.

Seis viaturas e duas unidades de supervisão do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência.