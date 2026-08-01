Ataque aconteceu neste sábado (01) e o suspeito do crime morreu na carceragem do 2º DP de São Bernardo do Campo

Três funcionários são mortos a facadas por colega em fábrica da Bombril no ABC Paulista

Três funcionários foram mortos a facadas por um colega de trabalho na fábrica da Bombril no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista, neste sábado (01).

A Polícia Civil ainda investiga a morte dos três homens, que tinham 39, 44 e 54 anos, mas as informações revelam que o responsável pelas mortes não estava trabalhando e foi ao local de trabalho para cometer o crime.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem responsável pelos ataques foi conduzido e ficou detido na carceragem do 2º DP de São Bernardo do Campo, onde acabou falecendo após atentar contra a própria vida.

As investigações sobre o suicídio ainda estão em andamento e, juntamente com as outras três mortes, prosseguirão sendo investigadas, por meio de inquérito policial, pela equipe de homicídios, da DEIC de São Bernardo do Campo.

A Jovem Pan entrou em contato com a Bombril, mas até o momento de publicação dessa nota, ainda não obteve resposta.