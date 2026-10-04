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TSE substitui 1.543 urnas 1h30 antes do término das votações

Estado que mais registrou trocas foi São Paulo, com 299

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Urna eletrônica fotografada antes do início das Eleições 2010
Urna eletrônica Jonnie Roriz/Estadão Conteúdo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou a substituição de 1543 urnas até às 15h30 da tarde deste domingo (4), dia do 1º turno das eleições.

Segundo o boletim do TSE, o número corresponde a 0,28% das 499.248 urnas usadas no primeiro turno das eleições de 2026. O lugar com maior número de urnas trocadas por problemas foi São Paulo, com 299 equipamentos substituídos.

O segundo lugar ficou com o Rio de Janeiro, com 185 trocas de urnas. Paraná é o terceiro estado com maiores substituições, contabilizando 177.

Primeiro turno das eleições aconteceu neste domingo. A data para um possível segundo turno é no próximo dia 25, último domingo do mês.

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