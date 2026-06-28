Veja o momento em que tenente da Rota, irmão de Eloá Pimentel, é baleado em SP
Um vídeo obtido pela Jovem Pan mostra o momento em que o primeiro-tenente da Rota, Ronickson Pimentel dos Santos, foi baleado na manhã de sábado (27). O crime ocorreu na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, durante uma tentativa de homicídio.
Assista ao momento:
Nas imagens, é possível ver o tenente parado no semáforo, quando os suspeitos chegam em outra moto e atiram contra Ronickson Pimentel dos Santos. Segundo a PM, o oficial foi atingido por diversos disparos. Ele recebeu os primeiros atendimentos de equipes de resgate no local e, devido à gravidade do quadro, foi transportado pelo helicóptero Águia para uma unidade médica.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que determinou prioridade máxima às forças de segurança para a identificação e prisão dos responsáveis. Em publicação nas redes sociais, o governador declarou que recebeu a notícia com indignação e prestou solidariedade à família do policial. Segundo Tarcísio, ataques contra policiais representam uma ameaça à sociedade e o Estado não recuará no enfrentamento à criminalidade.
Caso Eloá Pimentel
Ronickson Pimentel é irmão de Eloá Pimentel, vítima do sequestro mais longo da história de São Paulo, ocorrido em outubro de 2008. Na ocasião, o auxiliar de produção Lindemberg Alves invadiu um apartamento em Santo André e manteve quatro adolescentes reféns, incluindo Eloá, que tinha 15 anos e era sua ex-namorada.
O sequestro durou cerca de 100 horas e foi acompanhado em tempo real. O término aconteceu em 17 de outubro de 2008, após a invasão do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) ao imóvel. Durante a ação, tiros atingiram Eloá e sua amiga Nayara Rodrigues da Silva. Eloá morreu no dia seguinte em decorrência dos ferimentos, enquanto Lindemberg foi preso sem ferimentos.