Veja o momento em que tenente da Rota, irmão de Eloá Pimentel, é baleado em SP

Primeiro-tenente Ronickson Pimentel dos Santos foi atingido por tiros na manhã de sábado (27), na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul

Câmeras de segurança mostram momento em que tenente da Rota, irmão de Eloá Pimentel, é baleado em SP

Um vídeo obtido pela Jovem Pan mostra o momento em que o primeiro-tenente da Rota, Ronickson Pimentel dos Santos, foi baleado na manhã de sábado (27). O crime ocorreu na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, durante uma tentativa de homicídio.

Assista ao momento:

Nas imagens, é possível ver o tenente parado no semáforo, quando os suspeitos chegam em outra moto e atiram contra Ronickson Pimentel dos Santos. Segundo a PM, o oficial foi atingido por diversos disparos. Ele recebeu os primeiros atendimentos de equipes de resgate no local e, devido à gravidade do quadro, foi transportado pelo helicóptero Águia para uma unidade médica.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que determinou prioridade máxima às forças de segurança para a identificação e prisão dos responsáveis. Em publicação nas redes sociais, o governador declarou que recebeu a notícia com indignação e prestou solidariedade à família do policial. Segundo Tarcísio, ataques contra policiais representam uma ameaça à sociedade e o Estado não recuará no enfrentamento à criminalidade.

Recebi com profunda indignação a notícia do atentado contra o tenente da ROTA Ronickson Pimentel dos Santos, nesta manhã.



Minha solidariedade à sua família, aos amigos e a todos os irmãos de farda neste momento de angústia. Determinei às nossas forças de segurança prioridade… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) June 27, 2026

Caso Eloá Pimentel

Ronickson Pimentel é irmão de Eloá Pimentel, vítima do sequestro mais longo da história de São Paulo, ocorrido em outubro de 2008. Na ocasião, o auxiliar de produção Lindemberg Alves invadiu um apartamento em Santo André e manteve quatro adolescentes reféns, incluindo Eloá, que tinha 15 anos e era sua ex-namorada.

O sequestro durou cerca de 100 horas e foi acompanhado em tempo real. O término aconteceu em 17 de outubro de 2008, após a invasão do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) ao imóvel. Durante a ação, tiros atingiram Eloá e sua amiga Nayara Rodrigues da Silva. Eloá morreu no dia seguinte em decorrência dos ferimentos, enquanto Lindemberg foi preso sem ferimentos.