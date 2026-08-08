Ventos de 109 km/h atingem SP; veja como fica o tempo para o fim de semana

O Gabinete de Crise instalado pelo Governo de São Paulo na última quinta-feira (6) seguirá mobilizado até este sábado (8), após fortes rajadas de vento atingirem diferentes regiões do Estado de São Paulo. Até as 13h40 desta sexta-feira (7), a maior velocidade havia sido registrada em Santos, no litoral paulista, onde os ventos chegaram a 109 km/h.

O gabinete permanecerá em operação acompanhando a evolução das condições meteorológicas e coordenando as ações de monitoramento e resposta em todo o Estado.

Itanhaém teve a segunda maior rajada, de 97 km/h. Em seguida aparecem Ubatuba, com 74,5 km/h, e Presidente Prudente, com 70,4 km/h. Também foram registrados ventos de 68 km/h em Areias e de 66,9 km/h em São Caetano do Sul.

As condições meteorológicas provocaram ocorrências pontuais, principalmente quedas de árvores e muros. No litoral norte, houve interrupções temporárias na travessia de balsas.

Até o momento, não há registro de feridos ou desabrigados. A Defesa Civil informou que segue monitorando as condições meteorológicas e mantém contato com os municípios para prestar apoio quando necessário.

Como fica o tempo

Na cidade de São Paulo, a previsão da Climatempo para sábado (8), indica mínima de 16°C e máxima de 28°C. O dia terá pancadas de chuva pela manhã, muitas nuvens à tarde e tempo firme à noite. A chance de chuva é de 82%, com volume previsto de 20,1 milímetros

A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) também aponta pancadas de chuva durante a madrugada e tempo nublado com chuva pela manhã. À tarde e à noite, o potencial de tempestade é considerado baixo. A umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 95%.

No domingo (9), a Climatempo prevê sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e possibilidade de garoa à noite, com 63% de chance de chuva. O CGE também indica melhora das condições em relação ao sábado, com poucas nuvens durante a madrugada e a manhã, tempo encoberto à tarde e chuvisco à noite. O potencial de tempestade permanece baixo ao longo de todo o dia. Pela previsão do órgão, as temperaturas ficam entre 17°C e 27°C e a umidade varia de 45% a 95%.