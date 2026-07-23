Vídeos mostram fogo e passageiros sob trilhos após falha de trens em SP; assista

Polícia auxiliou a saída de usuários das Linhas 11, 12 e 13 no escuro após incêndio em vagões

A circulação dos trens das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade foi interrompida temporariamente na manhã desta quinta-feira (23), após uma ocorrência afetar o fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto, informou a Trivia Trens. A falha provocou uma série de transtornos aos passageiros.

Nas redes sociais, passageiros relataram dificuldades para embarcar, catracas travadas e plataformas lotadas em diferentes estações. Vídeos publicados por usuários também mostram pessoas caminhando sobre os trilhos durante a interrupção.

Em um deles, usuários estão dentro do vagão quando começam a perceber faíscas no lado externo. Depois, chamas começam a se formar dentro do vagão, com gritos e desespero, enquanto os usuários tentam se amontoar ao fundo do trem para não serem atingidos pelo incêndio. Veja abaixo:

Em outra filmagem, do lado de fora do vagão, podemos ver os incêndios tomando conta do trem enquanto as pessoas aguardam instruções de como prosseguir, se pela via ou se devem esperar pela retirada dos vagões. Pode-se escutar o choro de alguns dos passageiros. Não houve vítimas.

Trem pega fogo antes do Brás e as linhas 11-Coral, 12-Safira e Expresso Aeroporto, são paralisados na manhã desta quinta-feira, 23 de julho.



Fogo assustou passageiros e Bombeiros foram acionados.



Não há informações de vitimas.



É o terceiro dia de operação da Trivia Trens pic.twitter.com/otSFwe61gy — São Paulo Sobre Trilhos (@spsobretrilhos) July 23, 2026

Por fim, foram registradas imagens de passageiros tendo que andar sob os trilhos no escuro, com auxílio das lanternas dos celulares, para conseguirem retornar à plataforma de embarque mais próxima e saírem da via. Outros passageiros ficaram presos sob a plataforma elevada, necessitando do apoio da Polícia para se locomoverem pelo pontilhão. Nas filmagens, é possível ver o trânsito abaixo dos passageiros, que andam devagar, de mãos dadas com policiais, pelo trilho.

Para reduzir os impactos da paralisação, a Trivia Trens informou ter solicitado a ativação do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE). Por volta das 6h30, pontos de ônibus nas regiões atingidas registravam aglomeração de passageiros, com longas filas à espera dos coletivos.

Os reflexos da paralisação também foram sentidos no trânsito. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a zona leste concentrava 63 quilômetros de lentidão no início da manhã, região diretamente impactada pela interrupção da circulação ferroviária.

Em razão do aumento no fluxo de passageiros, o Metrô informou que reforçou a operação. Desde as 6h, foram abertas as transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera, a Linha 3-Vermelha passou a operar com dois trens extras e foram implantadas manobras operacionais nas estações Tatuapé e Penha para ampliar a oferta de viagens.

Segundo a Trivia Trens, equipes técnicas seguem trabalhando para identificar a causa da interrupção no fornecimento de energia e realizar os reparos necessários para restabelecer a circulação dos trens no menor tempo possível.

A empresa assumiu a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade na terça-feira (21). Até então, os ramais eram administrados pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Desde o início da concessão, a nova operação já registrou falhas que afetaram a circulação dos trens.