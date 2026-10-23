Voo entre BH e SP é cancelado após ameaça de bomba em aeronave

O Voo LA3045 tinha previsão de decolar às 20h25, mas ficou parado no pátio do aeroporto de Confins

Um voo que partiria do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana da capital mineira, foi cancelado na noite da quinta-feira (22), após uma suspeita de bomba a bordo. A aeronave, operada pela Latam, tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Após vistorias, a Polícia Federal (PF) descartou a possibilidade de ataque.

Conforme apurado pelo Estadão, funcionários encontraram um bilhete com uma suposta ameaça no banheiro da aeronave, o que levou ao acionamento das autoridades.

Em nota, a Latam informou que solicitou apoio das autoridades antes da decolagem. “A companhia reforça que a segurança é um valor inegociável em todas as suas atividades e que segue rigorosamente os mais elevados padrões internacionais para garantir uma operação segura a todos”, disse.

O Voo LA3045 tinha previsão de decolar às 20h25, mas ficou parado no pátio do aeroporto de Confins por cerca de cinco horas.

A PF afirmou que adotou todos os procedimentos de segurança diante da situação de risco. “O cancelamento do voo (foi) devido a hora em que foram finalizados tais procedimentos, por questões operacionais de horários de decolagens e pousos do aeroporto”, escreveu.

Em nota, a BH Airport, concessionária responsável pela administração do terminal, informou que acionou os protocolos de segurança previstos no plano de emergência do aeroporto e as autoridades competentes.