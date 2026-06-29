Desenrola adimplente: mais populismo à vista

O governo anunciou um novo programa de renegociação de dívidas. Ao contrário das outras versões do Desenrola, cujo alvo eram os inadimplentes, desta vez o foco foi nas pessoas endividadas e adimplentes.



O programa visa à possibilidade de trocar dívida mais cara por mais barata (juros menores), ou alongamento de prazos, com a garantia do Fundo Garantidor de Operações. Se, na troca, o devedor não honrar o compromisso financeiro, o governo garante a operação.



A ideia do governo é tirar pessoas do endividamento, oferecendo taxas de juros menores. Não há dúvidas de que as taxas de juros no Brasil para Pessoa Física (PF) são muito altas. Entretanto, a medida do governo não vai resolver esse problema estruturalmente.



Se o governo quisesse de fato diminuir a taxa de juros para empréstimos e financiamentos de maneira permanente, deveria começar por um ajuste fiscal do lado do gasto. Em parte, os juros para PF é muito elevado no Brasil porque as taxas dos títulos públicos, balizadoras de todo o mercado de crédito, são altas por conta do risco fiscal.

Mas é claro que cortar gastos significa um ônus que o governo não quer correr num ano eleitoral. É mais fácil lançar um novo programa populista do que pensar no futuro do país.