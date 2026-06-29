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Alan Ghani

Desenrola adimplente: mais populismo à vista

Programa visa à possibilidade de trocar dívida mais cara por mais barata (juros menores), ou alongamento de prazos, com a garantia do Fundo Garantidor de Operações
Alan Ghani

Alan Ghani

Celular com logo do Serasa ao lado de cartaz do Feirão Limpa Nome
COMEÇA MEGA FEIRÃO SERASA COM DESENROLA LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O governo anunciou um novo programa de renegociação de dívidas. Ao contrário das outras versões do Desenrola, cujo alvo eram os inadimplentes, desta vez o foco foi nas pessoas endividadas e adimplentes.

O programa visa à possibilidade de trocar dívida mais cara por mais barata (juros menores), ou alongamento de prazos, com a garantia do Fundo Garantidor de Operações. Se, na troca, o devedor não honrar o compromisso financeiro, o governo garante a operação.

A ideia do governo é tirar pessoas do endividamento, oferecendo taxas de juros menores. Não há dúvidas de que as taxas de juros no Brasil para Pessoa Física (PF) são muito altas. Entretanto, a medida do governo não vai resolver esse problema estruturalmente.

Se o governo quisesse de fato diminuir a taxa de juros para empréstimos e financiamentos de maneira permanente, deveria começar por um ajuste fiscal do lado do gasto. Em parte, os juros para PF é muito elevado no Brasil porque as taxas dos títulos públicos, balizadoras de todo o mercado de crédito, são altas por conta do risco fiscal.

Mas é claro que cortar gastos significa um ônus que o governo não quer correr num ano eleitoral. É mais fácil lançar um novo programa populista do que pensar no futuro do país.

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