Guerra entre EUA e Irã volta à estaca zero e o mundo paga a conta

Não há dúvidas de que a guerra, com elevação do preço do petróleo e seus derivados, tem custado muito à popularidade de Trump e à economia mundial

Uma coluna de fumaça sobe após um ataque de míssil contra um edifício em Teerã, em 1º de março de 2026.

Diante da escalada do conflito entre EUA e Irã é possível afirmar categoricamente que a guerra voltou com força total, sem nenhuma diferença de antes de assinarem o frágil rascunho do acordo de paz.

A única mudança é do objetivo da guerra. Inicialmente, a guerra era justificada pelos EUA como necessária para acabar com o programa nuclear iraniano. Depois, a justificativa passou para a queda do regime iraniano. E agora, o objetivo americano é reabertura do Estreito de Ormuz, que, diga-se de passagem, sempre esteve aberto antes do início do conflito em 28 de fevereiro.

Não há dúvidas de que a guerra, com elevação do preço do petróleo e seus derivados, tem custado muito à popularidade de Trump e à economia mundial. Para piorar, o conflito agora poderá escalar para o Mar Vermelho com a participação do grupo terrorista dos Houthis no Iêmen.

Provavelmente Trump queira acabar com a guerra, mas precisa encontrar uma saída honrosa para isso, além de lidar com as pressões de Israel e dos neocons para a continuidade do conflito. Por enquanto, sem luz no fim do túnel. Enquanto isso, petróleo, inflação e juros seguem pressionados.