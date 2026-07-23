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Alan Ghani

Guerra entre EUA e Irã volta à estaca zero e o mundo paga a conta

Não há dúvidas de que a guerra, com elevação do preço do petróleo e seus derivados, tem custado muito à popularidade de Trump e à economia mundial
Alan Ghani

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Uma coluna de fumaça sobe após um ataque de míssil contra um edifício em Teerã, em 1º de março de 2026.
Uma coluna de fumaça sobe após um ataque de míssil contra um edifício em Teerã, em 1º de março de 2026. Foto por ATTA KENARE / AFP

Diante da escalada do conflito entre EUA e Irã é possível afirmar categoricamente que a guerra voltou com força total, sem nenhuma diferença de antes de assinarem o frágil rascunho do acordo de paz.

A única mudança é do objetivo da guerra. Inicialmente, a guerra era justificada pelos EUA como necessária para acabar com o programa nuclear iraniano. Depois, a justificativa passou para a queda do regime iraniano. E agora, o objetivo americano é reabertura do Estreito de Ormuz, que, diga-se de passagem, sempre esteve aberto antes do início do conflito em 28 de fevereiro.

Não há dúvidas de que a guerra, com elevação do preço do petróleo e seus derivados, tem custado muito à popularidade de Trump e à economia mundial. Para piorar, o conflito agora poderá escalar para o Mar Vermelho com a participação do grupo terrorista dos Houthis no Iêmen.

Provavelmente Trump queira acabar com a guerra, mas precisa encontrar uma saída honrosa para isso, além de lidar com as pressões de Israel e dos neocons para a continuidade do conflito. Por enquanto, sem luz no fim do túnel. Enquanto isso, petróleo, inflação e juros seguem pressionados.

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