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Alan Ghani

Inflação ligeiramente acima do esperado

Resultado está longe de justificar uma queda mais acentuada dos juros
Alan Ghani

Alan Ghani

Calculadora com gráficos da inflação no Brasil
Calculadora com gráficos da inflação no Brasil Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Na terça-feira (11), foi divulgado o IPCA de julho com variação de 0,07%. O indicador veio ligeiramente acima da mediana do mercado financeiro (0,03%). As altas de energia elétrica – reajuste em algumas capitais -, plano de saúde e vestuário (entrada da coleção primavera-verão) forma contrabalançadas pela queda dos alimentos.

Embora a inflação tenha sido bem pequena em julho, o resultado está longe de justificar uma queda mais acentuada dos juros, até porque o resultado ocorreu em boa parte pelo choque negativo dos alimentos – grupo não sensível à política monetária.

Por enquanto, os riscos inflacionários continuam na mesa, tais como i. política fiscal expansionista do governo federal, com pressões de demanda; ii. incertezas geopolíticas, que poderá elevar novamente o preço do petróleo com impactos nos combustíveis e iii. fenômenos climáticos (El Nino) com efeitos restritivos na oferta de alimentos

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