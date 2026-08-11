Inflação ligeiramente acima do esperado

Na terça-feira (11), foi divulgado o IPCA de julho com variação de 0,07%. O indicador veio ligeiramente acima da mediana do mercado financeiro (0,03%). As altas de energia elétrica – reajuste em algumas capitais -, plano de saúde e vestuário (entrada da coleção primavera-verão) forma contrabalançadas pela queda dos alimentos.

Embora a inflação tenha sido bem pequena em julho, o resultado está longe de justificar uma queda mais acentuada dos juros, até porque o resultado ocorreu em boa parte pelo choque negativo dos alimentos – grupo não sensível à política monetária.

Por enquanto, os riscos inflacionários continuam na mesa, tais como i. política fiscal expansionista do governo federal, com pressões de demanda; ii. incertezas geopolíticas, que poderá elevar novamente o preço do petróleo com impactos nos combustíveis e iii. fenômenos climáticos (El Nino) com efeitos restritivos na oferta de alimentos