O desembarque de Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro é uma estrategista política e com aspirações pelo poder

Não há dúvidas de que a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, é uma estrategista política e com aspirações pelo poder. Primeiro, lança um vídeo dizendo que foi humilhada pelo senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Depois, desembarca da presidência do PL mulher. Por fim, faz um outro vídeo, insinuando que Flávio Bolsonaro tinha encontro pessoais com Daniel Vorcaro.

Insinuar que o senador tinha relações pessoais com o banqueiro envolvido na maior fraude financeira não é bater com luva de película, mas atirar com uma bazuca contra o senador.

Tubarão sente cheiro de sangue. E Michelle só fez isso porque percebeu um Flávio Bolsonaro enfraquecido. Na verdade, bater dessa forma significa um desembarque do bolsonarismo. Sem volta.

Resta saber se tudo isso ocorre com a autorização de Bolsonaro ou não.