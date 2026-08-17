Tarcísio mira TV e reduz ritmo de rua nas primeiras semanas de campanha

Após o pontapé inicial da campanha à reeleição neste domingo (16), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve concentrar os próximos passos na preparação e exibição da propaganda eleitoral na televisão. A equipe considera essa a principal frente de atuação neste momento, especialmente diante do tempo que o governador terá no horário eleitoral.

A campanha não pretende acelerar, neste primeiro momento, o ritmo de agendas abertas e de rua. A orientação é priorizar compromissos mais internos e eventos fechados nas primeiras semanas. Nesta semana, por exemplo, Tarcísio deve se reunir com representantes da área da saúde, participar de um culto com evangélicos e falar para integrantes do mercado financeiro. Ele também vai seguir participando de encontros com aliados políticos e em lançamentos de candidaturas, aproveitando esse conteúdo.

O corpo a corpo continuará acontecendo, mas a avaliação interna é que esse tipo de atividade ganhará mais força a partir de setembro, já com a propaganda eleitoral no ar, a partir de 28 de agosto.

Com 12 siglas aliadas, além do próprio Republicanos, Tarcísio deve contar com mais de 6 minutos de propaganda. A estimativa interna é de 6 minutos e 23 segundos, cerca de 70% do espaço disponível, contra aproximadamente 30% para o principal adversário, Fernando Haddad (PT). O entendimento é que esse tempo é “mais do que suficiente” para construir uma narrativa completa sobre a gestão e apresentar a campanha com “começo, meio e fim”.

A estratégia prevê que os programas exibidos no horário do almoço sejam, em regra, reapresentados à noite, com mudanças no conteúdo a cada dia. Temas considerados especialmente relevantes, sobretudo aqueles que possam servir para reforçar as realizações da gestão, poderão permanecer no ar por mais tempo. Os materiais já vem sendo gravados há pelo menos um mês.

A participação da primeira-dama, Cristiane Freitas, também passou a ser considerada um ativo para a campanha. A presença dela no evento de estreia ficou a seu critério e acabou incluindo uma participação em uma roda de conversa com mulheres. Os trechos gravados devem ser aproveitados posteriormente pela equipe, principalmente diante da estratégia de ampliar o diálogo com o eleitorado feminino e tratar de temas relacionados à segurança das mulheres.

A avaliação interna é que a escolha por começar a campanha com uma agenda voltada às mulheres foi um “bom pontapé” e pode ajudar a construir a comunicação das próximas semanas.