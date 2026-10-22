Aliados de Flávio apostam em vantagem de quatro pontos apesar de empate no Datafolha

O empate no Datafolha divulgado nesta quinta-feira (22) não arrefeceu o otimismo entre parlamentares aliados de Flávio Bolsonaro (PL). Nas conversas com a coluna após a divulgação, a avaliação é que o senador pode chegar às urnas com pelo menos quatro pontos de vantagem sobre Lula (PT).

O levantamento mostra os dois com 50% dos votos válidos. Nos votos totais, Flávio aparece com 47%, contra 46% do presidente, em empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais

.Para sustentar a aposta, os aliados recorrem à última pesquisa do instituto antes do primeiro turno, que apontava Lula com 45% e Flávio com 42%. A leitura desses parlamentares é que o levantamento volta a subestimar o voto bolsonarista.

O deputado Capitão Alden (PL-BA) resume o argumento que circula entre os aliados:

“O Datafolha apontava Lula na frente de Flávio às vésperas do primeiro turno. E o que aconteceu? Flávio venceu nas urnas, com mais de 2 milhões de votos de vantagem! E isso não foi previsão, foi voto contado!”

A vantagem de quatro pontos projetada pelos parlamentares, contudo, é uma aposta política, não uma conclusão da pesquisa.

Outros aliados afirmam que o empate destoa dos levantamentos internos da campanha e citam a mobilização nas agendas do chamado “bloquinho do 22”, em diferentes estados, como motivo para manter a confiança.

A comparação com a rodada anterior do Datafolha mostra uma disputa numericamente mais apertada: em 15 de outubro, Flávio tinha 51% dos votos válidos e Lula, 49%, também em empate técnico. Nos bastidores bolsonaristas, a expectativa é que a vantagem que não apareceu na pesquisa surja na apuração de domingo.