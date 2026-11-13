Bolsonaro pede a Moraes autorização para novo encontro com Valdemar

Se autorizado, será o segundo encontro entre os dois desde a derrota do PL na eleição presidencial

A defesa de Jair Bolsonaro pediu nesta sexta-feira (13) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, visite novamente o ex-presidente.

Se autorizado, será o segundo encontro entre os dois desde a derrota do PL na eleição presidencial.

A primeira visita ocorreu em 29 de outubro, após Flávio Bolsonaro deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos. Na ocasião, Valdemar afirmou que nem o ex-presidente sabia antecipadamente da decisão do filho de sair do país.

No novo pedido, os advogados alegam a “necessidade de diálogo direto” entre Bolsonaro e Valdemar, sem detalhar o assunto da conversa.

A solicitação ocorre em meio à reorganização do PL após as eleições. A autorização depende de decisão de Moraes.