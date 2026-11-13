Bolsonaro pede a Moraes autorização para novo encontro com Valdemar
A defesa de Jair Bolsonaro pediu nesta sexta-feira (13) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, visite novamente o ex-presidente.
Se autorizado, será o segundo encontro entre os dois desde a derrota do PL na eleição presidencial.
A primeira visita ocorreu em 29 de outubro, após Flávio Bolsonaro deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos. Na ocasião, Valdemar afirmou que nem o ex-presidente sabia antecipadamente da decisão do filho de sair do país.
No novo pedido, os advogados alegam a “necessidade de diálogo direto” entre Bolsonaro e Valdemar, sem detalhar o assunto da conversa.
A solicitação ocorre em meio à reorganização do PL após as eleições. A autorização depende de decisão de Moraes.
continue lendo
- Moraes dá 5 dias para GSI explicar segurança de Bolsonaro após pedido de ex-assessor Bruno Pinheiro · há 2 horas
- Defesa de Vorcaro confronta PGR e questiona poder de Fachin para mantê-lo preso Bruno Pinheiro · há 2 horas
- Bolsonaro tem nova crise de soluços e segue com problemas de equilíbrio, diz relatório Bruno Pinheiro · há 3 horas
- Ex-chefe de gabinete de Mario Frias é alvo da PF em operação ligada ao filme 'Dark Horse' Bruno Pinheiro · há 8 horas