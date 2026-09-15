Da Papuda, Vorcaro assiste a julgamento sobre sua relação com Moraes

O julgamento foi marcado por troca de farpas entre os magistrados

O banqueiro Daniel Vorcaro acompanha ao julgamento no STF desta terça-feira (15) que discute sua relação com o ministro Alexandre de Moraes. O ex-controlador do Banco Master está preso no Complexo da Papuda, onde tem acesso a uma televisão com programação aberta.

Os ministros suspenderam a discussão, que será retomada às 15h.

O julgamento foi marcado por troca de farpas entre os magistrados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e o ministro Flávio Dino protagonizaram um momento de tensão durante a sessão extraordinária.

A discussão começou durante a manifestação do ministro Dias Toffoli, que falava sobre sua decisão de deixar a relatoria do caso. Toffoli afirmou que todos os ministros do Supremo tiveram acesso à íntegra do relatório e da defesa apresentados no processo e relatou uma reunião com integrantes da Corte na qual Dino teria sugerido seu afastamento da condução do caso.

Logo após ser citado, Dino interrompeu a fala de Toffoli: “Já que Vossa Excelência me homenageou com citação correta…”

Fachin, então, interveio e chamou a atenção do colega para o procedimento de pedido da palavra durante a sessão: “Ministro Flávio, gostaria de combinar que a palavra seja sempre pedida à Presidência.”

Dino respondeu que seguiria o Regimento Interno do STF: “Presidente, eu vou seguir o Regimento Interno da Corte.”

Moraes e Mendonça

Ao questionar de maneira retórica quem teria medo da Polícia Federal (PF), o ministro André Mendonça tentou intervir e foi interrompido por Moraes. “Eu não estou perguntando a vossa excelência”, disse Moraes.

“Quem tem medo da Polícia Federal? Quem chamou a Polícia Federal e exigiu que a Polícia Federal colocasse um colega na colaboração premiada?” Alexandre de Moraes

Nesse momento, Moraes é interrompido ao tentar falar sobre testemunhas que ele afirma ter, de que Mendonça teria pedido para incluir Moraes em delação. Mendonça disse que as testemunhas de Moraes estariam mentindo e que iriam mentir se fossem chamadas.

Gilmar acusa Mendonça

O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, acusou o colega André Mendonça de agir com interesse eleitoral na maneira em que conduz a petição sobre Moraes.

Em seguida, Gilmar foi interrompido por Mendonça, pedindo respeito. “Quem não se dá ao respeito não merece respeito”.

André Mendonça ainda chamou o decano de leviano e foi classificado por ele como “pixuleco eleitoral”.