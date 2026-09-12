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Bruno Pinheiro

Mendonça envia a Fachin procedimento que envolve Moraes e Vorcaro

A movimentação cumpre decisão de que possíveis investigações envolvendo ministros sejam enviados previamente à Presidência da Corte
Bruno Pinheiro

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Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) Victor Piemonte / STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Presidência da Corte a Petição 16.662, aberta a partir de informações produzidas pela Polícia Federal e retiradas de outro procedimento que envolve a relação do colega Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro.

No despacho, ao qual a Jovem Pan teve acesso neste sábado (12), Mendonça afirma que a petição foi criada porque o material passou a envolver uma situação submetida às regras especiais aplicadas a integrantes do STF. O ministro havia liberado o caso para análise do Plenário em 6 de setembro.

Agora, Mendonça envia o processo ao presidente da Corte, Edson Fachin, em cumprimento à decisão que determinou a suspensão de procedimentos sobre possíveis investigações envolvendo ministros e o envio prévio desses casos à Presidência.

A movimentação ocorre depois de uma série de despachos e manifestações encaminhados a Fachin nas últimas horas e a poucos dias da sessão extraordinária do Plenário marcada para terça-feira (15).

A sessão foi convocada em meio à crise aberta no Supremo por decisões conflitantes relacionadas às investigações sobre o Banco Master. Entre os pontos que devem chegar ao Plenário está o tratamento dado aos documentos da Polícia Federal que alcançam o ministro Alexandre de Moraes e o destino desse material dentro da Corte.

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