Defesa de Vorcaro confronta PGR e questiona poder de Fachin para mantê-lo preso

Os advogados acusam a PGR de tentar sustentar a prisão preventiva com argumentos diferentes daqueles que motivaram a detenção, em março

A defesa do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, apresentou nesta sexta-feira (13) um novo pedido de soltura ao Supremo Tribunal Federal (STF) e elevou o tom contra a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o presidente da Corte, Edson Fachin.

No documento, os advogados acusam a PGR de tentar sustentar a prisão preventiva com argumentos diferentes daqueles que motivaram a detenção, em março. Segundo a defesa, a investigação não identificou vítimas ou atos de violência atribuíveis ao empresário, inicialmente acusado de comandar uma estrutura de intimidação.

Os advogados também questionam a competência de Fachin para continuar à frente do caso e pedem que a análise seja transferida ao ministro mais antigo do tribunal. A defesa sustenta que não há previsão regimental para a manutenção do processo na Presidência do STF.

Outro argumento é o tempo de prisão. Vorcaro está detido há mais de oito meses, sem que tenha sido apresentada denúncia criminal contra ele.

Para a defesa, a demora das investigações não pode transformar a prisão preventiva em uma medida por tempo indeterminado. O pedido é pela soltura imediata ou, alternativamente, pela adoção de medidas cautelares.