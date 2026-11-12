JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Tempo Real | 14h00 - 16h00
Bruno Pinheiro

Dino mantém prazo para fim da escala 6×1 e flexibiliza regras de transição

A decisão, desta quinta-feira (12), atende parcialmente a pedidos apresentados pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)
Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro

Flávio Dino durante julgamento em 15 de setembro de 2026
Flávio Dino durante julgamento em 15 de setembro de 2026 Alejandro Zambrana/STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve para 16 de dezembro o início da redução da jornada de trabalho de 44 para 42 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado. A decisão, desta quinta-feira (12), atende parcialmente a pedidos apresentados pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Dino autorizou, durante o período de transição, jornadas de até 8 horas e 24 minutos por dia, sem pagamento de horas extras pelos 24 minutos adicionais, caso não haja acordo coletivo. O ministro também permitiu que empresas e sindicatos negociem a distribuição dos dias de descanso, desde que preservado o direito a dois repousos semanais remunerados.

A decisão estabelece ainda prazo de 180 dias para que o Congresso regulamente regimes diferenciados de trabalho e regras específicas para micro e pequenas empresas.

A redução definitiva da jornada para 40 horas semanais está prevista para dezembro de 2027. A decisão tem efeito imediato e será submetida ao plenário do STF.

Assuntos

continue lendo

dino stf Política Se não houver acordo sobre fim da 6×1, haverá decisão sobre contrapartidas, diz Dino Emenda aprovada pelo Congresso prevê exceções para regimes diferenciados e permite a compensação de horários mediante acordos coletivos
  1. PGR diz que servidores do Banco Central atuavam como consultores de Vorcaro no caso Master Bruno Pinheiro · há 21 horas
  2. PGR pede que STF mantenha Vorcaro preso e aponta risco de interferência nas investigações Bruno Pinheiro · há 21 horas
  3. PF cumpre mandado de busca após ameaças de morte e estupro contra deputada eleita pelo PT Bruno Pinheiro · há 21 horas
  4. Zettel cita crise financeira e depressão da mulher para pedir prisão domiciliar Bruno Pinheiro · há 24 horas