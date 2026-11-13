Ex-chefe de gabinete de Mario Frias é alvo da PF em operação ligada ao filme ‘Dark Horse’

A diligência, autorizada pelo ministro Flávio Dino, do STF, é um complemento da primeira fase da operação, deflagrada em setembro

A Polícia Federal voltou a mirar o entorno do deputado Mario Frias (PL-SP) nesta sexta-feira (13). O alvo da vez é Raphael Augusto Azevedo, ex-chefe de gabinete do parlamentar, investigado na Operação Make Up, que apura suspeitas de desvio de emendas parlamentares e possíveis ligações dos recursos com a produção de “Dark Horse”, filme sobre Jair Bolsonaro.

A diligência, autorizada pelo ministro Flávio Dino, do STF, é um complemento da primeira fase da operação, deflagrada em setembro. Raphael já estava entre os investigados, mas não havia sido localizado pelos agentes.

Um detalhe chama a atenção dos investigadores: Raphael é irmão de Kayo Henrique Azevedo, indicado como responsável técnico de um projeto executado pelo Instituto Conhecer Brasil, entidade que recebeu recursos de emendas destinadas por Frias e está sob investigação.

A PF apura se parte do dinheiro público foi direcionada a empresas ligadas a pessoas próximas ao deputado, sem a efetiva prestação dos serviços contratados.

Na primeira fase, os investigadores cumpriram 49 mandados de busca e apreensão. Frias nega irregularidades e atribui a investigação a perseguição política.

A coluna tenta contato com a defesa de Raphael Augusto Azevedo. O espaço está aberto para manifestação.