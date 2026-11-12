Ex-segurança de Bolsonaro faz proposta a Moraes para voltar a trabalhar com ex-presidente

Na petição, a defesa argumenta que a investigação foi arquivada por insuficiência de provas e que as medidas cautelares contra o militar foram revogadas

O capitão da reserva do Exército Sérgio Rocha Cordeiro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorização para voltar à equipe de apoio de Jair Bolsonaro. O militar foi afastado após ser investigado no caso da suposta falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19.

Na petição, a defesa argumenta que a investigação foi arquivada por insuficiência de provas e que as medidas cautelares contra o militar foram revogadas.

Para conseguir a autorização, Sérgio Rocha aceita cumprir horários restritos, passar por fiscalização e ficar proibido de usar celular ou tratar de assuntos políticos e processuais com Bolsonaro.

Caso Moraes não autorize o retorno definitivo, a defesa pede uma liberação provisória por 90 dias. O ministro ainda não decidiu sobre o novo pedido.