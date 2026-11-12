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Bruno Pinheiro

Ex-segurança de Bolsonaro faz proposta a Moraes para voltar a trabalhar com ex-presidente

Na petição, a defesa argumenta que a investigação foi arquivada por insuficiência de provas e que as medidas cautelares contra o militar foram revogadas
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Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Ex-presidente Jair Bolsonaro Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O capitão da reserva do Exército Sérgio Rocha Cordeiro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorização para voltar à equipe de apoio de Jair Bolsonaro. O militar foi afastado após ser investigado no caso da suposta falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19.

Na petição, a defesa argumenta que a investigação foi arquivada por insuficiência de provas e que as medidas cautelares contra o militar foram revogadas.

Para conseguir a autorização, Sérgio Rocha aceita cumprir horários restritos, passar por fiscalização e ficar proibido de usar celular ou tratar de assuntos políticos e processuais com Bolsonaro.

Caso Moraes não autorize o retorno definitivo, a defesa pede uma liberação provisória por 90 dias. O ministro ainda não decidiu sobre o novo pedido.

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