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Bruno Pinheiro

Mendonça será relator no TSE de ação de Zé Trovão contra reajuste do Bolsa Família

Na representação, Zé Trovão pede, em caráter liminar, que o TSE suspenda apenas o aumento do benefício e mantenha os valores anteriores até o julgamento
Bruno Pinheiro

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Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) CHARLES SHOLL / BRAZIL PHOTO PRESS / BRAZIL PHOTO PRESS VIA AFP

O ministro André Mendonça será o relator, no Tribunal Superior Eleitoral, da representação apresentada pelo deputado federal Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A ação questiona o reajuste de 15,04% do Bolsa Família anunciado nesta quinta-feira, a 17 dias do primeiro turno. O processo foi distribuído ao gabinete de Mendonça.

Na representação, Zé Trovão pede, em caráter liminar, que o TSE suspenda apenas o aumento do benefício e mantenha os valores anteriores até o julgamento do caso ou, subsidiariamente, até o fim do processo eleitoral.

O deputado sustenta que a ampliação do programa durante o ano eleitoral pode configurar conduta vedada a agente público. A petição destaca ainda que o reajuste começará a produzir efeitos em outubro, mês das eleições, e afirma que a nova despesa não constava da proposta orçamentária encaminhada pelo governo ao Congresso.

O valor mínimo do Bolsa Família passará de R$ 600 para R$ 691.

Além da suspensão do reajuste, Zé Trovão pede aplicação de multa e, caso o TSE reconheça gravidade suficiente para comprometer a igualdade entre os candidatos, a cassação do registro ou do diploma de Lula.

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