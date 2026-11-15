Moraes autoriza Augusto Heleno a deixar prisão domiciliar para sessões de fisioterapia

A decisão, assinada na sexta-feira (13), atende a um pedido da defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o general Augusto Heleno a sair de casa para realizar dez sessões de fisioterapia em uma clínica de Brasília.

A decisão, assinada na sexta-feira (13), atende a um pedido da defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), condenado a 21 anos de prisão e atualmente em regime domiciliar humanitário.

Aos 79 anos, Heleno poderá comparecer ao Instituto Vero Passo, na Asa Norte, nos dias 16, 18, 21, 23, 25, 28 e 30 de novembro, além de 2, 5 e 7 de dezembro, sempre às 16h.

Moraes determinou que as saídas sejam restritas ao deslocamento e ao tempo necessário para o tratamento. A defesa terá 24 horas após cada sessão para apresentar ao STF um comprovante de atendimento.

O general está em prisão domiciliar humanitária desde dezembro de 2025. A autorização não altera as demais restrições impostas pelo Supremo.