Moraes dá 5 dias para GSI explicar segurança de Bolsonaro após pedido de ex-assessor

Determinação ocorre após Sérgio Rocha Cordeiro, ex-integrante da segurança do ex-presidente, recorrer ao Supremo para tentar voltar a trabalhar na residência onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu cinco dias para que o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) informe quem integra atualmente a equipe responsável pela segurança de Jair Bolsonaro.

A determinação ocorre após Sérgio Rocha Cordeiro, ex-integrante da segurança do ex-presidente, recorrer ao Supremo para tentar voltar a trabalhar na residência onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar.

Moraes já havia negado, em setembro, a inclusão de Cordeiro e de Max Guilherme Machado de Moura na equipe de apoio do ex-presidente.

No novo pedido, Cordeiro propôs até mesmo uma autorização temporária de 90 dias, com horários definidos e fiscalização.

Por enquanto, Moraes não reconsiderou a proibição. Antes de decidir, quer informações atualizadas do GSI sobre a estrutura de segurança de Bolsonaro.