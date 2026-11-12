O incômodo no entorno do STF com a proposta de tirar delegados dos gabinetes

Apresentada em setembro, a medida voltou a circular depois que o presidente do STF, Edson Fachin, cobrou uma manifestação de Luiz Fux e Kassio Nunes Marques

A proposta de Gilmar Mendes de vetar policiais e militares cedidos aos gabinetes do Supremo abriu uma discussão nos bastidores da Corte. Interlocutores do entorno do STF ouvidos sob reserva pela Jovem Pan questionam a premissa de que a carreira de origem de um assessor, por si só, indique como ele atua no gabinete.

A crítica vem acompanhada de uma pergunta. Se esse é o critério, como ficam os procuradores da Fazenda e os defensores públicos que também assessoram ministros? Os interlocutores questionam ainda se há algum caso concreto em que um delegado tenha ultrapassado as atribuições de assessor no Supremo.

Apresentada em setembro, a proposta voltou a circular depois que o presidente do STF, Edson Fachin, cobrou uma manifestação de Luiz Fux e Kassio Nunes Marques, integrantes da comissão que analisa o texto. Até agora, apenas Alexandre de Moraes deu aval à medida.

André Mendonça, relator do caso Banco Master no Supremo, tem dois delegados da Polícia Federal no gabinete. Pela proposta de Gilmar, policiais e militares cedidos ao tribunal só poderiam atuar na segurança da Corte.