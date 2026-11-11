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PF cumpre mandado de busca após ameaças de morte e estupro contra deputada eleita pelo PT

Parlamentar denunciou ter recebido mensagens com ameaças de violência sexual, ataques racistas e intimidações desde a campanha eleitoral
Bruno Pinheiro

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Ana Elisa, deputada do PT
Ana Elisa, deputada do PT Reprodução/RedesSocias

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (11), um mandado de busca e apreensão em investigação sobre ameaças de morte e estupro contra a deputada federal eleita Ana Elisa Santos Silva (PT-MG), de 21 anos.

A parlamentar denunciou ter recebido mensagens com ameaças de violência sexual, ataques racistas e intimidações desde a campanha eleitoral. O caso levou ao reforço de sua segurança e à abertura de investigação com apoio da área de crimes cibernéticos da PF.

A medida foi autorizada pela Justiça Eleitoral de Sete Lagoas (MG) e busca reunir provas para identificar os responsáveis. A PF também solicitou cooperação policial internacional e mantém sob sigilo a identidade dos alvos e os detalhes da operação.

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