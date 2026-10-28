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Bruno Pinheiro

PF revela que Flávio não passou por controle migratório brasileiro

Senador e candidato derrotado à Presidência desembarcou nos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (28), com a esposa e as filhas
Bruno Pinheiro

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Flávio Bolsonaro
Senador e candidato derrotado à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL) Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

A Polícia Federal informou nesta quarta-feira (28) que não há registro oficial da saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) pelos postos de controle migratório do Brasil. A revelação ocorre após o parlamentar deixar o país com destino aos Estados Unidos, mesmo diante de restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a corporação, ainda no domingo (25), dia do segundo turno das eleições, a PF havia alertado o STF sobre o risco de Flávio deixar o território nacional e solicitado medidas cautelares, incluindo a apreensão de passaportes e a proibição de viagens internacionais.

Após a decisão judicial, os passaportes comum e diplomático brasileiros do senador foram cancelados. A PF também incluiu um alerta no sistema migratório e intimou Flávio, na manhã de segunda-feira (26), a entregar eventuais passaportes estrangeiros em até 24 horas. A determinação não foi cumprida.

Apesar disso, a corporação esclareceu que o descumprimento das restrições não caracteriza automaticamente a condição de foragido nem autoriza a prisão do parlamentar.

A PF investiga agora as circunstâncias da saída de Flávio do Brasil e o descumprimento das determinações judiciais.

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