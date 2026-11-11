PGR diz que servidores do Banco Central atuavam como consultores de Vorcaro no caso Master

Procurador-geral Paulo Gonet cita mensagens em que Paulo Sérgio Neves de Souza orientava Vorcaro sobre reuniões com a presidência do BC

A Procuradoria-Geral da República apontou que dois servidores do Banco Central responsáveis pela supervisão bancária teriam atuado como consultores informais de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, enquanto exerciam funções na autarquia.

Em manifestação enviada ao STF nesta quarta-feira (11), o procurador-geral Paulo Gonet cita mensagens em que Paulo Sérgio Neves de Souza orientava Vorcaro sobre reuniões com a presidência do Banco Central e sugeria alterações em documentos que o Master encaminharia ao próprio órgão regulador.

Segundo a PGR, Belline Santana, então chefe do Departamento de Supervisão Bancária, também analisava previamente documentos do banco e participava de discussões sobre estratégias da instituição perante a autarquia.

A investigação aponta ainda suspeitas de pagamentos disfarçados por contratos de consultoria. Em uma das mensagens reproduzidas no processo, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, pergunta: “Belline cobrando. Paga?”. O banqueiro responde: “Claro”.

Gonet recomendou ao STF que rejeite o pedido de Belline para retirar a tornozeleira eletrônica. Para o procurador-geral, permanecem os riscos de interferência nas investigações e de continuidade das práticas suspeitas.

A PGR defendeu a manutenção do monitoramento eletrônico e das demais restrições, incluindo a proibição de contato com testemunhas e investigados, de acesso às dependências do Banco Central e de deixar o município de residência ou o país.