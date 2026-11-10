Preso na operação do INSS, empresário relata ‘tortura’ em carta de próprio punho ao STF

Aldo Luiz Ferreira é apontado pela Polícia Federal como colaborador do núcleo financeiro do grupo investigado na Operação Sem Desconto

Preso preventivamente desde dezembro de 2025, o empresário Aldo Luiz Ferreira escreveu de próprio punho aos ministros André Mendonça e Edson Fachin para pedir autorização para usar transporte particular nas idas a uma clínica. Na carta, datada de 30 de outubro, ele afirma que chegou atrasado nas quatro vezes em que saiu do CDP II de Guarulhos, na Grande São Paulo, para fazer o tratamento pós-cirúrgico da mão.

Na última saída descrita na carta, Ferreira diz que deixou o presídio às 8h30, chegou à clínica depois do meio-dia e perdeu a sessão. Voltou à unidade por volta das 17h. Ele afirma que passou mais de oito horas na viatura, sem comida, água ou acesso a banheiro, e descreve o episódio como “tortura e maus-tratos”. Segundo o empresário, o tratamento prevê 60 sessões para recuperar a força e os movimentos da mão.

Dono de uma empresa que oferecia cartão consignado a aposentados, Ferreira é apontado pela Polícia Federal como colaborador do núcleo financeiro do grupo investigado na Operação Sem Desconto. A investigação apura descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. Na fase deflagrada em 18 de dezembro de 2025, foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva.

Procurada pela reportagem da Jovem Pan, a defesa se manifestou por nota e cobrou despachos do relator, André Mendonça, e da presidência do STF, ocupada por Edson Fachin, sobre a situação do empresário. Os advogados afirmam que Ferreira e Rodrigo Moraes estão presos há mais de 320 dias por decisão individual e que, apesar dos pedidos e recursos apresentados, a prisão ainda não foi analisada pela Turma.