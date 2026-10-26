Vitória de Lula dá sobrevida a Motta e Alcolumbre no Congresso

Antes mesmo de Flávio Bolsonaro anunciar que não reconheceria o resultado da eleição, os dois já haviam telefonado a Lula para parabenizá-lo

A reeleição de Lula neste domingo (25) deu novo fôlego aos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre. Parlamentares ouvidos pela coluna avaliam que os dois também saíram vencedores das urnas e ganharam um patrocinador de peso para suas reconduções ao comando do Congresso.

Antes mesmo de Flávio Bolsonaro anunciar que não reconheceria o resultado da eleição, Motta e Alcolumbre já haviam telefonado a Lula para parabenizá-lo.

Motta apostou no petista antes do primeiro turno, de olho na eleição do pai, na própria reeleição como deputado e na permanência à frente da Câmara.

Alcolumbre, derrotado no Amapá ao não conseguir eleger seus aliados, voltou a Brasília enfraquecido e sob a ameaça de uma vitória de Flávio, seu colega de Senado, ao Planalto.

A derrota de Flávio mudou o jogo. Com Lula reeleito, Motta e Alcolumbre ganharam um aliado poderoso para tentar continuar no comando das duas Casas.