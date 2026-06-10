Além de Deolane: conheça os outros denunciados por suposto envolvimento com o PCC

Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola e apontado como principal líder do PCC, aparece no centro da investigação

O Ministério Público de São Paulo apresentou à Justiça uma denúncia resultado das investigações sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os denunciados está a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra Santos, apontada pelos promotores como uma das responsáveis pela movimentação financeira de recursos atribuídos à facção criminosa.

A denúncia é resultado de uma investigação que já vinha sendo desenvolvida pelas autoridades e busca identificar a estrutura financeira utilizada para ocultar e movimentar valores supostamente provenientes de atividades ilícitas do grupo criminoso.

Segundo o Ministério Público, Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola e apontado como principal líder do PCC, aparece no centro da investigação. Também foi denunciado seu irmão, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Junior. De acordo com os promotores, ambos seriam os proprietários de uma transportadora sediada em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, empresa que teria sido utilizada para a lavagem de dinheiro da organização criminosa.

A lista de denunciados inclui ainda Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho e Paloma Sanches Herbas Camacho. Conforme a acusação, eles seriam responsáveis por transmitir informações oriundas do sistema prisional para integrantes da facção que atuavam em liberdade, funcionando como elo de comunicação entre lideranças encarceradas e criminosos que estavam nas ruas.

Outro nome citado na denúncia é Everton de Souza. O Ministério Público sustenta que ele exercia a função de operador financeiro do PCC, participando da movimentação e administração de recursos ligados à organização criminosa.

No caso de Deolane Bezerra Santos, os promotores afirmam ter identificado movimentações financeiras consideradas suspeitas durante o rastreamento de valores investigados. A denúncia aponta que a influenciadora atuaria como uma espécie de “caixa” da facção, sendo responsável por receber, movimentar e distribuir recursos relacionados ao esquema financeiro investigado.

A defesa de Deolane nega as acusações. Em nota divulgada à imprensa, os advogados afirmaram que ainda não tiveram acesso integral à denúncia e sustentam que a influenciadora não integra qualquer organização criminosa nem praticou crimes, afirmando que sua inocência será demonstrada ao longo do processo.

Com o oferecimento da denúncia, caberá agora à Justiça analisar os elementos apresentados pelo Ministério Público e decidir se aceita ou não a acusação. Caso isso ocorra, os denunciados passarão à condição de réus e responderão formalmente à ação penal.

A investigação representa mais um desdobramento das apurações sobre a estrutura financeira do PCC, considerada pelas autoridades uma das principais organizações criminosas do país. Os investigadores buscam identificar empresas, operadores financeiros e pessoas que teriam contribuído para ocultar, movimentar e dar aparência de legalidade a recursos atribuídos à facção.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público agora passa para análise do Poder Judiciário. A partir da decisão sobre o recebimento da acusação, o processo poderá avançar para a fase de instrução, quando serão produzidas provas e ouvidas testemunhas antes de um eventual julgamento.

A Coluna entrou em contato com a defesa dos investigados pelo Ministério Público e aguarda retorno. O texto será atualizado assim que houver manifestação.