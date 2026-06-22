Caso Gritzbach: Motorista morto trabalhava a mais para consolar filho que perdeu cachorro

Simone Fernandes Novais relatou a rotina de trabalho do marido, Celso Araújo Sampaio de Novais, e revelou que ele ligou para ela após ser baleado no Aeroporto Internacional de Guarulhos

O Tribunal do Júri realizado no Fórum Criminal de Guarulhos ouviu nesta segunda-feira (22) o depoimento de Simone Fernandes Novais, agente de saúde e viúva do motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novais, de 41 anos, uma das vítimas fatais do ataque ocorrido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 8 de novembro de 2024. O julgamento apura a participação de três policiais militares acusados de envolvimento no assassinato de Vinícius Gritzbach.

Durante o atentado, homens fortemente armados executaram Vinícius Gritzbach e também atingiram Celso, que trabalhava como motorista de aplicativo no local. Outras pessoas foram feridas de raspão pelos disparos.

Em depoimento marcado pela emoção, Simone descreveu o impacto da perda do marido para a família. O casal tinha três filhos, de 22, 15 e 5 anos. Segundo ela, Celso era o principal responsável pelo sustento da casa.

“Ele era meu companheiro de vida. Era quem pagava as contas, era tudo para nós”, afirmou.

A testemunha também destacou a dedicação do marido aos filhos. “Ele era um pai muito presente”, disse.

Simone contou aos jurados que Celso mantinha uma rotina intensa de trabalho. Saía de casa ainda pela manhã, por volta das 7h, e retornava apenas à noite, muitas vezes por volta das 22h, em busca de melhores ganhos para sustentar a família.

Um dos momentos mais emocionantes do depoimento ocorreu quando ela relatou os últimos instantes de vida do marido. Mesmo gravemente ferido pelo disparo, Celso conseguiu telefonar para a esposa após ser socorrido.

Levado ao Hospital Geral de Guarulhos, ele passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo Simone, os médicos que participaram do atendimento informaram que, já no centro cirúrgico, Celso chamou diversas vezes por ela, mas os dois não conseguiram se encontrar antes da morte.

De acordo com o relato apresentado no julgamento, um dos tiros atingiu o rim e o fígado da vítima, causando lesões graves.

A viúva também revelou uma história que, segundo ela, demonstra o perfil dedicado e afetuoso do marido. Naquele dia, o filho de 15 anos estava triste pela perda recente de um cachorro. Para tentar alegrá-lo, Celso decidiu trabalhar por mais tempo do que o habitual para ganhar dinheiro suficiente para comprar comida japonesa para o adolescente.

“Ele ficou mais tempo trabalhando naquele dia para agradar o filho. Acabou perdendo a vida”, relatou Simone, emocionada.

O julgamento dos três policiais militares acusados de participação no assassinato de Vinícius Gritzbach segue com a oitiva de testemunhas e a apresentação das provas reunidas durante a investigação do caso, um dos mais repercutidos da história recente da Grande São Paulo.